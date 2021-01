Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuschoo - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuschoo - Von Fahrbahn abgekommen

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntagabend in Neuschoo von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen 23.45 Uhr auf dem Kummerweg, als er auf glatter Fahrbahn mit seinem Peugeot von der Straße geriet und frontal gegen einen Baum prallte. Der Wagen rutschte daraufhin in einen Graben. Der 28-Jährige und sein 25 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Peugeot musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell