POL-AUR: Aurich - Autos aufgebrochen +++ Riepe - Unfallflucht im Gewerbegebiet

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autos aufgebrochen

In Aurich wurden in den vergangenen Tagen erneut Autos aufgebrochen. Unbekannte schlugen in der Nacht zu Montag unter anderem in der Käthe-Kollwitz-Straße, im Almuthweg und in der Popenser Straße die Beifahrerseiten der Fahrzeuge ein und entwendeten Bargeld und Elektronikgeräte. Im Ligusterweg wurde außerdem zwischen Donnerstag und Samstag ein Transporter durchwühlt und Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Riepe - Unfallflucht im Gewerbegebiet

In der Schmiedestraße in Ihlow kam es zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß in der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag gegen den Maschendrahtzaun einer Firma im Gewerbegebiet und verursachte Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

