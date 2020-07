POL-RT: Reifenstecher stellt sich; Verkehrsunfälle; Einbrüche

Polizeipräsidium Reutlingen

Münsingen (RT): Mutmaßlicher Reifenstecher stellt sich - weitere Geschädigte gesucht

Nachdem am Wochenende in Münsingen an mehreren Pkw Reifen zerstochen worden waren, hat sich ein 37-Jähriger am Morgen selbst beim Polizeirevier gestellt und die Sachbeschädigungen eingeräumt. Ermittlungen zufolge soll der Mann an mindestens fünf Fahrzeugen, die im Bereich der Wolfgarten-/ Bachwiesen-/Bismarck- und Achalmstraße geparkt waren, jeweils einen Reifen zerstochen haben. Der dadurch entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weil der 37-Jährige eigenen Angaben zufolge noch weitere Fahrzeugreifen beschädigt haben dürfte, bittet das Polizeirevier Münsingen sowohl Zeugen als auch weitere Geschädigte, sich unter Telefon 07381/ 9364-0 zu melden. (rn)

Nürtingen (ES): Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Weil ein 30-jähriger Autofahrer einen die Oberboihinger Straße überquerenden Radfahrer übersehen hat, ist es am Montagmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen zwölf Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug auf der Rümelinstraße in Richtung Oberboihinger Straße unterwegs und bog an der dortigen Kreuzung bei Grünlicht nach links ab. Dabei krachte er in das Rennrad eines an der grün zeigenden Fußgängerampel die Straße überquerenden 48-Jährigen. Der Radfahrer, der einen Helm trug, wurde dabei leicht verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Schlaitdorf (ES): Lkw-Bergung dauert an

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.07.2020/09.40 Uhr

Die Bergung des am Montagmoren, gegen 6.20 Uhr, auf der B 27 umgekippten Lkw dauert noch an. Hierbei sind aktuell (Stand 17 Uhr) zwei Autokräne im Einsatz, weshalb die B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart für mehrere Stunden komplett gesperrt werden muss. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Dennoch kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Möglicherweise muss auch zeitweise die Fahrbahn in Richtung Tübingen gesperrt werden. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Feuerzeuge und Bargeld gestohlen

Eine Metzgerei in der Schlierbacher Straße ist zwischen Sonntagabend, 19 Uhr, und Montagmorgen, 8.40 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Gesuchte hebelte mit brachialer Gewalt die Eingangstür auf und stieß im Laden auf mehrere Feuerzeuge und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches. (mr)

Albstadt (ZAK): Einbruch in Ebingen

Ungebetenen Besuch hat eine Gaststätte in der Grüngrabenstraße in der Nacht zum Montag bekommen. Ein noch unbekannter Täter schlug zwischen 20.30 Uhr und acht Uhr ein Fenster des Gebäudes ein und drang ins Innere vor. Dort durchsuchte er den Theken- und Küchenbereich nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand zog der Einbrecher jedoch mit leeren Händen von dannen. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro. Der Polizeiposten Ebingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

