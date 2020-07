Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sattelzug auf B 27 umgekippt - Fahrer verletzt

Reutlingen (ots)

Schlaitdorf (ES): Sattelzug auf B 27 umgekippt

Ein am Montagmorgen auf der B 27 umgekippter Sattelzug hat zu erheblichen Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs geführt. Gegen 6.20 Uhr war der 49-jährige Lenker des mit Kalkgips vollbeladenen Silofahrzeugs von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als das Gespann zwischen Walddorfhäslach und der Aichtalbrücke ins Schlingern geriet und die Mittelleitplanken streifte. Anschließend kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die ansteigende Böschung, kippte auf die linke Seite und blieb neben der Fahrbahn bzw. auf dem Standstreifen liegen. Der nach aktuellem Kenntnisstand augenscheinlich leicht verletzte Fahrer wurde daraufhin vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge rund 75.000 Euro. Die Richtungsfahrbahn nach Stuttgart musste voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die aufwändige Bergung des tonnenschweren Sattelzugs wird voraussichtlich noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Ob der Verkehr zwischendurch zweitweise an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden kann, wird derzeit geprüft. (mr)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell