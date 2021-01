Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Eigeltingen (Landkreis Konstanz) Verursacher flüchtet nach Verkehrsunfall (18.01.2021)

Eigeltingen (ots)

Wegen einer Unfallflucht am vergangenen Montag in der Hauptstraße leitete die Polizei Ermittlungen gegen den noch unbekannten Fahrer ein. Der Fahrer stieß mit seinem Pkw gegen einen in einem Hof geparkten Opel Corsa und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich bei der Polizei oder dem Fahrzeugbesitzer zu melden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen weißen VW Golf. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach (Tel. 07771-93910) in Verbindung zu setzen.

