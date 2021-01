Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Singen am Hohentwiel (Landkreis Konstanz) Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht (19.01.2021)

Singen (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, ereignete sich in der Herderstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen abgestellten Audi A3 und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

