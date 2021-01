Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Falscher Microsoft-Mitarbeiter am Telefon (16.01.-18.01.2021)

Tuttlingen (ots)

In den vergangenen Tagen haben im Landkreis Tuttlingen wieder vermehrt Betrüger angerufen, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Am Montag teilte der angebliche Microsoft-Mitarbeiter einem 68-Jährigen aus Möhringen mit, dass auf seinem Computer eine Schadsoftware ("Trojaner") sei, die beseitigt werden müsse und hierzu ein Fernzugriff auf dem PC notwendig sei. Der 68-Jährige witterte jedoch einen Betrugsversuch und unterbrach das Telefonat. In einem anderen Fall am Samstag bezahlte ein Mann aus Wurmlingen die angebliche Bereinigung seines Computers mit Google-Play-Karten im Wert von 400 Euro, indem er dem Täter telefonisch die Kartencodes übermittelte.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsversuchen. Wenn Sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unaufgefordert anruft, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln und legen einfach auf. Geben Sie unter keinen Umständen private Daten wie Bank- oder Zugangsdaten heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Computer. Nähere Informationen finden Sie unter https:/ /www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

