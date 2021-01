Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Beim Rückwärtsfahren Auto beschädigt (18.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit insgesamt rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein Lastwagenfahrer am Montag gegen 14.30 Uhr in der Badstraße verursacht. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Daimler-Benz Atego rückwärts in eine Hofeinfahrt, wobei er einen geparkten Skoda übersah, diesen auf der gesamten linken Seite streifte und dadurch den Schaden verursachte. Am Laster entstand kein Schaden.

