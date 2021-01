Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Langenschiltach) Küchenbrand (18.01.2021)

St. Georgen (ots)

Ein durch ein defektes Elektrogerät verursachter Brand hat am Montag gegen 18 Uhr die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Straße "Bruckenwald" gerufen. Dort war ein Kühlschrank, vermutlich wegen eines technischen Defekts, in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Helfern im Einsatz war, musste für die Löscharbeiten mit Atemschutz in das stark verqualmte Gebäude. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

