Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gestohlene Kennzeichen am Auto (18.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Als gestohlen gemeldete Kennzeichen hat die Polizei gegen 22.30 Uhr an einem in der Mägdebergstraße abgestellten Auto festgestellt. Die Überprüfung eines in einem Schneehaufen abgestellten Peugeot ergab, dass beide angebrachten Kennzeichenschilder nicht zu diesem Auto gehörten und aus einem Diebstahl stammten. Die Beamten ließen den Wagen abschleppen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

