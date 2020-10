Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firmen; Mann angegriffen; Freund und Helfer;

Reutlingen (ots)

Verletzter Motorradfahrer bei Unfall

Ein verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in der Höhe von 500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Silberburgstraße / Breitertstraße ereignet hat. Kurz nach 13 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad KTM die Silberburgstraße in Richtung Karlstraße. Hierbei übersah er, dass der vor ihm fahrende gleichaltrige Suzuki-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Suzuki-Lenker und zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. (sb)

Reutlingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der B 28 ereignet hat. Ein 22-Jähriger war gegen 7.20 Uhr mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass kurz vor dem Ortschild der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet und eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf bremsen und anhalten musste. Er reagierte zu spät und kracht mit seinem Wagen ins Heck des Golf. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Bad Urach (RT): Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag hat sich auf der B28 auf Höhe des Kurparks ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem VW Multivan die B28 von Reutlingen in Richtung Bad Urach. Offenbar bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte und fuhr auf den vor ihm haltenden Streetscooter einer 52-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vor ihm stehenden VW Golf einer 72-Jährigen aufgeschoben. Durch den Zusammenstoß wurde die 52-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Untersuchung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW Multivan war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten wurde die B28 von Kräften der freiwilligen Feuerwehr Bad Urach gereinigt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von zirka 12.500 Euro. (sb)

Bad Urach (RT): Einbruch in Autohaus

In ein Autohaus in der Stuttgarter Straße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. In der Zeit von 18.15 Uhr bis 6.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt ins Innere. Ersten Erkenntnissen nach musste der Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Über ein mögliches Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Der Schaden an dem Fenster beläuft sich auf etwa 600 Euro. (ms)

Esslingen (ES): Mann am Bahnhof mit Schneeschippe schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Mann ist am Donnerstagmorgen am Esslinger Bahnhof mit einer Schneeschippe von einem bislang unbekannten Täter schwer verletzt worden. Der 60-Jährige war gegen sieben Uhr am Treppenabgang zu den Gleisen unterwegs. Dort wurde er völlig unvermittelt von einem Unbekannten mit einer Schneeschippe, die vor dem dortigen Kiosk zum Verkauf angeboten war, traktiert. Der Mann erlitt durch die Schläge schwere Verletzungen an den Armen und dem Kopf. Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 175 cm bis 180 cm groß und ungepflegt. Der Unbekannte hat kurze, schwarze Haare sowie einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem bunten T-Shirt und einer Jacke. Da zu der Zeit reger Publikumsverkehr, darunter mehrere Schüler, am Hauptbahnhof herrschte, werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (ms)

Kirchheim (ES): Drei geparkte Fahrzeuge aufeinander geschoben

Ein Schaden in Höhe von rund 11.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag an vier Fahrzeugen in Kirchheim entstanden. Ein 18-Jähriger bog um 13.20 Uhr mit einem Ford Mondeo von der Henriettenstraße nach rechts in die Max-Planck-Straße ab. Hierbei kam er zu weit nach links und prallte gegen einen geparkten Toyota. Dieser wurde auf einen Peugeot geschoben, der noch mit einem BMW kollidierte. Da der Unfallverursacher technische Mängel an den Bremsen seines Autos geltend machte, wurde von Seiten der Stadt Kirchheim ein Gutachter in die Unfallermittlungen eingeschaltet. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Neidlingen (ES): Polizei als Freund und Helfer

Eine Streife des Polizeireviers Kirchheim ist am Donnerstagabend einer Mutter mit ihren drei Kindern und einer Begleiterin zu Hilfe geeilt. Die 43-Jährige befand sich mit ihren Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren und einer weiteren Frau im Wald beim Neidlinger Wasserfall. Bei Einbruch der Dunkelheit fanden die ortsunkundigen Personen in dem steilen und unwegsamen Gelände nicht mehr den Rückweg zum Parkplatz Bahnhöfle, wo sie ihr Fahrzeug abgestellt hatten. Die Frau nahm daraufhin ihr Handy und rief um 18.34 Uhr über Notruf bei der Polizei an und schilderte ihre missliche Lage. Die Polizeibeamten fuhren daraufhin über den Neidlinger Traufweg so weit wie möglich in Richtung des Wasserfalls. Die letzten 300 Meter liefen die Polizisten mit Taschenlampen bewaffnet den Hilflosen entgegen. In zwei Fahrten wurden im Anschluss die beiden Frauen und die drei Kinder im Streifenwagen zu ihrem Fahrzeug auf dem Parkplatz transportiert. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer Bei Unfall verletzt

Ein Auffahrunfall hat sich am Donnerstagmorgen in der Carl-Benz-Straße ereignet. Kurz nach 09.30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Fahrrad die Carl-Benz-Straße in Richtung Neuffener Straße. Aufgrund nicht ausreichendem Sicherheitsabstand prallte er gegen den vor ihm abbremsenden Ford Transit einer 38-Jährigen, welche nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und zog sich augenscheinlich Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von 800 Euro. (sb)

Altbach (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend im Kreisverkehr Esslinger Straße / An der Neckarbrücke ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 22.30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Esslinger Straße aus Richtung Plochingen kommend unterwegs und wollte in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Aufgrund der Baumaßnahmen und der dadurch bedingten Sichtbehinderungen tastete er sich langsam in den Kreisverkehr hinein, wobei er den Motorradfahrer übersah, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Biker so stark ab, dass er stürzte. Zu einer Berührung der Fahrzeuge war es nicht gekommen. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Seine Triumph Speedmaster wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Plochingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Brühlstraße ist ein Unbekannter am Freitag in den frühen Morgenstunden eingebrochen. Vermutlich kurz nach drei Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite des Betriebs auf und verschaffte sich so Zugang ins Innere. Durch das Aufhebeln weiterer Türen gelangte er nachfolgend in den Verwaltungsbereich, wo er in sämtlichen Büros die Schränke und Schreibtische nach Stehlenswertem durchsuchte. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend sind auf der B27 kurz nach der Auffahrt Derendingen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Kurz nach 18 Uhr befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Lkw Iveco die B27 von Dußlingen in Richtung Tübingen. Hierbei bemerkte er den stockenden Verkehr vor ihm zu spät und es kam zum Zusammenstoß mit dem vorausfahrenden Mercedes-Benz eines 55-Jährigen. Dieser und seine 15-jährige Beifahrerin erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in der Höhe von 17.000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (sb)

Rottenburg (TÜ): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein heftiger Verkehrsunfall hat am frühen Freitagmorgen zur Sperrung der B 28 geführt. Eine 40-Jährige war mit einem Audi A 3 um 4.30 Uhr auf der Bundesstraße von Rottenburg herkommend in Richtung Seebronn unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve kam sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit zu weit nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte die Frau ihren Wagen und geriet ins Schleudern. Hierbei kam ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit der Mercedes-Benz C-Klasse eines 49 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge im Anschluss von der Fahrbahn abkamen und erheblich beschädigt wurden. Sie mussten von Abschleppwagen geborgen werden. Glücklicherweise erlitt der Mercedes-Lenker lediglich leichte Verletzungen, die vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden konnten. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie der Straßenreinigung musste die B 28 bis 7.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Rottenburg (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall in Ergenzingen verursacht. Die 58-Jährige befuhr mit ihrem Fiat gegen 16.20 Uhr die Mercedesstraße in Richtung Ortsmitte. Vor einer Linkskurve kam sie zunächst auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden Pkw. Beim Gegenlenken prallte die Fiat-Lenkerin gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw-Anhänger. Durch den Zusammenstoß erlitt die Unfallverursacherin so schwere Verletzungen, dass sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden musste. Ein 17 Jahre alter Beifahrer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Der Jugendliche wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Nach einer Blutentnahme musste die Frau ihren Führerschein abgeben. (ms)

Hechingen (ZAK): Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen auf der L 410. Ein 49-Jähriger war gegen 5.50 Uhr mit einem Audi A 4 auf der Landstraße von Rangendingen herkommend unterwegs. Bei Hechingen wollte der Audi-Lenker nach links ins Gewerbegebiet Ettenbach abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden 1er BMW eines 20 Jahre alten Mannes. Die beiden Pkw wurden beim Zusammenstoß vorne links so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (ms)

