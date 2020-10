Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Senior um Goldmünzen betrogen; Verkehrsunfälle; Defekte Gastherme; Einbrüche; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis: Senior um Goldmünzen betrogen - Polizei warnt erneut vor Kriminellen, die sich unter anderem als Polizeibeamte ausgeben

Um Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro ist im Laufe der Woche ein 72-Jähriger aus Leinfelden-Echterdingen von dreisten Telefonbetrügern geprellt worden. Gegenüber dem Senior gaben sich mehrere Anrufer als verdeckt ermittelnde Polizeibeamte aus und erzählten ihm die frei erfundene Geschichte von einem in der Nachbarschaft festgenommenen Täter eines Raubüberfalls. Bei diesem sei eine Notiz mit dem Namen und dem Vermögen des 72-Jährigen gefunden worden, weshalb dessen gesamtes Hab und Gut selbst auf der Bank nicht mehr sicher sei. Die Anrufer forderten den Mann auf, seine Wertsachen zur sicheren Verwahrung daher der "Polizei" zu übergeben. Der verunsicherte und um sein Erspartes fürchtende Senior fuhr in der Folge zu seiner Hausbank, holte die Goldmünzen aus dem Schließfach und legte sie vor seine Haustür. Dort wurden sie später von einem Unbekannten abgeholt. Als sich der 72-Jährige daraufhin einer Angehörigen anvertraute, flog der Betrug auf.

Beinahe täglich gehen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen derartige Betrugs-Anrufe ein. Neben der oben genannten Masche wird teilweise von selbsternannten Bankangestellten die Preisgabe von Zugangsdaten oder Transaktionsnummern des Online-Bankings verlangt. Angeblich, um das Ersparte auf dem Konto vor unberechtigten Abbuchungen zu schützen. Oder es meldet sich der vermeintliche Mitarbeiter eines Softwareunternehmens, der sich unter dem Vorwand eines notwendigen Sicherheitsupdates einen sogenannten Fremdzugriff auf den Computer des Opfers gewähren lässt und dann Überweisungen von dessen Konto vornimmt. Auch diese Geschichten sind frei erfunden und erlogen.

Das Polizeipräsidium Reutlingen warnt vor diesen Betrügern und rät:

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer und legen Sie sofort vollständig auf.

- Lassen Sie sich auf kein Gespräch ein - die Betrüger nutzen das sofort für ihre Zwecke aus!

- Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder über Konto- bzw. Kreditkartendaten, Passwörter, PIN-Nummern oder sonstige Zugangsdaten preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten oder sonst einer angeblichen Amtsperson zu übergeben.

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

- Wenn Sie Opfer eines solchen Betrugs wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Das Polizeipräsidiums Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren. Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei twitter.com/PolizeiRT zu finden. Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de (mr)

Pfullingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Mit leichten Verletzungen musste ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Kurz nach 18.30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Motorrad die Talackerstraße in Richtung Elsterweg. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam dieser offenbar aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der entstandene Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (sb)

Metzingen (RT): Defekte Gastherme

Ein technischer Defekt an einem Durchlauferhitzer hat am Mittwochabend in der Schützenstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 21.30 Uhr alarmierte eine Hausbewohnerin die Einsatzleitestelle der Polizei, nachdem ihre 14-jährige Tochter im Bad bewusstlos geworden und gestürzt war. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes schlug sofort der CO-Melder der Sanitäter an, weshalb die Feuerwehr angefordert wurde und mit zwei Fahrzeugen und zehn Feuerwehrleuten anrückte. Messungen in der betroffenen Wohnung ergaben nachfolgend eine stark erhöhte Kohlenmonoxid Konzentration, weshalb sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses vorsorglich evakuiert wurden. Nach dem Abstellen der Anlage und Durchlüftung der Wohnung normalisierten sich die Messwerte rasch, sodass alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen konnten. Die 14-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden war nicht entstanden. (cw)

Kirchheim (ES): Einbrecher erbeutet Bargeld

Am Mittwoch ist in der Zeit von ein Uhr bis 16 Uhr in eine Gaststätte in der Stuttgarter Straße in Ötlingen eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite gelangte der Unbekannte ins Innere. Von dort aus hebelte er weitere Türen auf, um im Anschluss im Barbereich zwei Spielautomaten gewaltsam zu öffnen. Aus diesen ließ er Bargeld in bislang unbekannter Höhe mitgehen. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Nach Einbruch in Kompostieranlage festgenommen

Dank einer aufmerksamen Zeugin ist der Polizei am Mittwochabend die Festnahme zweier Tatverdächtiger gelungen. Kurz nach 17.30 Uhr hatte die Frau verdächtige Personen auf dem Gelände einer Kompostieranlage in der Hohenheimer Straße gemeldet, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Pliensauvorstadt ausrückten. Dort trafen die Beamten auf außerhalb der Anlage bereitgestellte Elektronikartikel und stellten außerdem ein Loch in der Umzäunung fest. Bei der Durchsuchung des Geländes konnte ein 58-Jähriger vorläufig festgenommen werden. In der näheren Umgebung machten die Polizisten einen 31 Jahre alten, mutmaßlichen Komplizen in einem geparkten Pkw dingfest. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Bei der Absuche des Geländes waren auch Polizeihunde sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. (mr)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug ausgebrannt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Mittwochnachmittag in Pfrondorf zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Ein 56-Jähriger war gegen 15 Uhr mit einem sieben Monate alten Ford Custom in die Lindenstraße gefahren. Etwa eine viertel Stunde später bemerkte der Mann, dass der Transporter im Bereich des Motorraums brannte. Die Feuerwehr rückte mit 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung aus. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass an dem Neuwagen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Er musste abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Tübinger Verkehrsbetriebe kamen zur Fahrbahnreinigung an den Brandort. (ms)

Rottenburg (TÜ): Sattelzug umgekippt

Ein mit rund 28 Tonnen Sand beladener Sattelzug ist am frühen Donnerstagmorgen auf der L 385 umgekippt. Der 55 Jahre alte Fahrer des Lasters war gegen 4.40 Uhr von Weiler herkommend in Richtung Rottenburg unterwegs, als aus unbekannter Ursache der linke Vorderreifen platzte. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, riss einen Leitpfosten sowie einen Gemarkungsstein aus der Verankerung und kippte im Grünstreifen samt Auflieger auf die rechte Seite. Auch ein Holzgeländer wurde beschädigt. Außerdem verstreute sich ein Großteil der Ladung auf einer angrenzenden Wiese. Der 55-Jährige blieb unverletzt und konnte sich selbstständig über die Notausstiegsluke aus der Fahrerkabine befreien. Der Sachschaden am Sattelzug, der abgeschleppt werden musste, dürfte vorläufigen Schätzungen zufolge insgesamt rund 60.000 Euro betragen. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße für rund 30 Minuten voll gesperrt werden. (mr)

