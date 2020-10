Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Seniorin betrogen; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Unter Drogen vor Kontrolle geflüchtet; Brand von Motorrad; Von Leiter gestürzt

Eningen (RT): Seniorin um hohen Bargeldbetrag gebracht

Eine über 80-Jährige ist in Laufe des Dienstags von Betrügern um einen hohen Bargeldbetrag gebracht worden. Ein Anrufer gab sich gegenüber der Frau als Bankmitarbeiter aus und gaukelte ihr vor, dass aktuell ein Kunde mit einer offensichtlich falschen Vollmacht versuchen würde, Geld von ihrem Konto abzuheben. In der Vergangenheit sei außerdem bereits mehrfach unberechtigt Geld vom Konto entnommen worden. Die Seniorin wurde daraufhin angewiesen, zur Sicherung des Vermögens ihre Ersparnisse abzuheben. Als die Frau dem nachgekommen war und das Geld zuhause hatte, verlangte der Anrufer, der die gesamte Zeit in der Leitung geblieben war, die Nennung der Seriennummern der Geldscheine. In der Folge wurde die Eningerin zusätzlich mit der Aussage verunsichert, dass es sich um Falschgeld handeln würde, das von der Kriminalpolizei abgeholt werden müsse. Die Seniorin hinterlegte daher auf Anweisung des Kriminellen mehrere tausend Euro zur Abholung durch einen vermeintlichen Kriminalbeamten. Wenig später flog der Betrug auf. (mr)

Dettingen/Erms (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In einem Einfamilienhaus im Finkenweg ist in der Zeit zwischen Montag, 12.10.2020, und Dienstag, 20.10.2020, ein Einbrecher zugange gewesen. Der Täter verschaffte sich durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zum Gebäude und durchsuchte das Innere nach Stehlenswertem. Dort ließ er einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen. Der verursachte Sachschaden schlägt mit schätzungsweise 1.500 Euro zu Buche. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Nürtingen (ES): Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Zu geringer Sicherheitsabstand dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung Südumgehung / Metzinger Straße ereignet hat. Kurz vor sieben Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Daimler Sprinter die Südumgehung und übersah den vor ihm an der Einmündung verkehrsbedingt wartenden Mercedes einer 47-Jährigen. Er reagierte zu spät und fuhr auf diesen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Mercedes-Lenkerin leicht verletzt und nachfolgend mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (sb)

Ostfildern-Nellingen (ES): Unter Drogen vor Kontrolle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt das Polizeirevier Filderstadt gegen zwei 19 und 20 Jahre alte Männer aus Ostfildern. Beide waren am Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, in der Rinnenbachstraße in einer Mercedes E-Klasse fahrend einer Polizeistreife aufgefallen und sollten kontrolliert werden. Als der Streifenwagen wendete, beschleunigte der noch unbekannte Fahrer seinen Mercedes sofort stark und raste mit bis zu 100 km/h die Rinnenbachstraße entlang, bog ohne langsamer zu werden an der Wilhelmstraße in den verkehrsberuhigten Bereich ein und flüchtet mit unverminderter Geschwindigkeit über die Hindenburgstraße. Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mercedes kurz darauf verlassen an der U-Bahnhaltestelle in der Ernst-Kirchner-Straße abgestellt aufgefunden werden. Im Fahrzeug wurde starker Marihuana-Geruch festgestellt und eine kleinere Menge Cannabis aufgefunden. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen kehrte der 19-Jährige wieder zum Fahrzeug zurück und konnte vorläufig festgenommen werden. Nach dem bei ihm Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt wurden, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Heranwachsende wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, wer von den beiden Verdächtigen den Pkw gelenkt hatte, dauern noch an. Das Polizeirevier Filderstadt sucht nach Zeugen, die insbesondere durch die äußerst riskante und gefährliche Fahrweise des Mercedes gefährdet worden sind, oder die Angaben zum Fahrer des Wagens machen können. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Zeugen zu Unfall auf B 465 gesucht (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der B 465 ereignet hat. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 77-Jähriger mit einem 3er BMW die rechte Spur von Kirchheim herkommend in Richtung Owen. Im Einmündungsbereich der K 1250 nach Nabern musste der Senior seinen Wagen durch eine Gefahrenbremsung bis zum Stillstand abbremsen, da nach derzeitigem Ermittlungsstand vom Linksabbiegerstreifen aus eine A-Klasse auf die rechte Spur wechselte. Ein dem BMW nachfolgender, 25 Jahre alter Lenker eines VW Passat konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Ebenso ein 37-Jähriger, der mit seinem Opel Astra noch mit dem Heck des Passat kollidierte. Sowohl der 77-Jährige als auch der 25-Jährige verletzten sich leicht und wollten sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Alle Fahrzeuge blieben fahrbereit. Da sich im Zuge der Unfallaufnahme Widersprüche bezüglich des möglichen Spurwechsels ergaben, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorrad in Brand geraten

Aus noch unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag in Leinfelden ein Motorrad in Brand geraten. Gegen 15.50 Uhr stellte der Fahrer das Zweirad vor einem Gebäude in der Talstraße ab, worauf es innerhalb von wenigen Minuten in Flammen stand. Obwohl das Fahrzeug zügig abgelöscht werden konnte, wurde auch die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Eine 29-Jährige, die Rauchgase eingeatmet hatte, wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Allein der Schaden am Gebäude wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 31 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und zwölf Rettungskräften im Einsatz. (mr)

Nürtingen (ES): In Baucontainer eingebrochen

Ein Baucontainer auf dem Gelände eines Rohstoffbetriebs in der Seilerstraße ist in der Zeit zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür gelangte der Täter in das Innere des Containers. Den ersten Ermittlungen zufolge wurden eine Wechselgeldkasse sowie mehrere Schlüssel entwendet. An der Tür des Containers entstand ein Sachschaden in der Höhe von zirka 500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sb)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, den ein 43-Jähriger am Dienstagvormittag an der Einmündung Wilhelm-Maybach-Straße / Siebenlindenstraße verursacht hat. Der Mann war gegen 10.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Wilhelm-Maybach-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung in die Siebenlindenstraße einbiegen. Ohne auf die Verkehrszeichen zu achten fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Ein von links kommender und vorfahrtsberechtigter 36-jähriger Fahrer eines VW T5 versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach links einen Unfall zu vermeiden. Dabei kam er mit seinem Wagen aber so weit auf die Gegenfahrbahn, dass es dort zur seitlichen Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Astra eines 67-Jährigen kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW wieder zurück auf die rechte Fahrbahnseite geschleudert, wo er gegen den Mercedes des Unfallverursachers knallte. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren alle drei Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden fiel mit insgesamt etwa 40.000 Euro beträchtlich aus. (cw)

Ammerbuch-Altingen (TÜ): In Bäckereifiliale eingebrochen

In eine Bäckereifiliale in der Römerstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und ein Uhr hebelte der Einbrecher mit brachialer Gewalt eine Zugangstüre auf und gelangte so ins Gebäude. Nachfolgend durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich derzeitigen Erkenntnissen zufolge, ohne Beute wieder aus dem Staub gemacht haben. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Ammerbuch hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Mössingen (TÜ): Von Leiter gestürzt

Ein 63-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in der Maybachstraße von einer Leiter gestürzt und verletzt worden. Gegen 17.15 Uhr wollte der Mann nach dem Beladen eines Lkw offenbar noch einen Befestigungsgurt anbringen und stieg dazu auf eine Leiter. Aus zirka zwei Meter Höhe stürzte er auf den Asphalt und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Er wurde zur medizinischen Untersuchung mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (sb)

Balingen (ZAK): Pkw contra Linienbus

Bei der Kollision eines Pkw mit einem Linienbus am Dienstagmittag in Frommern haben zwei Personen nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 13.40 Uhr missachtete eine 38-jährige Skoda-Lenkerin beim Einfahren von der Reinhold-Maier-Straße in die Buhrenstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Omnibusses. Dessen 59 Jahre alter Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, worauf eine Zehnjährige von ihrem Sitz stürzte. Trotz des Bremsmanövers krachte der Skoda in die Seite des Busses. Sowohl die Unfallverursacherin als auch das zu Fall gekommene Mädchen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Blechschaden dürfte zirka 11.000 Euro betragen. Der Skoda war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (mr)

Bisingen (ZAK): Nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu geringer Sicherheitsabstand dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Dienstagnachmittag im Kreisverkehr Heidelbergstraße / Steinhofener Straße ereignet hat. Gegen 14 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Rennrad den Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Steinhofener Straße verlassen. Hierbei übersah er offenbar, dass eine 59-Jährige ihren Peugeot verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr ungebremst auf den Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Peugeot und am Fahrrad entstand ein Sachschaden in der Höhe von zirka 2.300 Euro. (sb)

