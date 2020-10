Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mit Pistole auf Mann gezielt und abgedrückt - Unbekannter mit Hund gesucht (Albstadt-Ebingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Albstadt-Ebingen (ZAK): Zu einem Vorfall, der sich offenbar bereits im November/Dezember 2019 am Bürgerturm in Ebingen ereignet haben soll, bitten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen um Hinweise.

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde bekannt, dass an einem nicht mehr näher einzugrenzenden Abend im November oder Dezember des vergangenen Jahres im Bereich der Bushaltestellen beim Ebinger Bürgerturm ein 16-Jähriger und ein 20-Jähriger in einen Streit mit einem noch unbekannten Mann geraten sein sollen. Nach einem Gerangel soll der Unbekannte zunächst den Platz zu Fuß verlassen haben, um nach etwa 15 Minuten mit zwei Schusswaffen zurückzukehren, woraufhin es erneut zu einer Konfrontation gekommen sei. Nachdem einer seiner vorherigen Kontrahenten ihn mit einem Fußtritt zu Boden gebracht habe, soll der andere eine der beiden Schusswaffen des Mannes an sich genommen, auf den Kopf des Unbekannten gerichtet und abgedrückt haben. Ein Schuss löste sich nicht.

Der Unbekannte konnte durch die bisherigen Ermittlungen noch nicht identifiziert werden. Es soll sich um einen vermutlich älteren Mann mit gräulichen Haaren, Drei-Tage-Bart und schwerfälligem Gang gehandelt haben, der damals mit einem Mantel bekleidet gewesen sei. Bisherigen Zeugenangaben zufolge soll er teilweise deutsch, teilweise aber auch in einer fremden Sprache gesprochen haben. Markant ist, dass er einen vermutlich mittelgroßen Hund mit beigem Fell (ähnlich eines Golden Retrievers) mitgeführt haben soll.

Wer den Vorfall ebenfalls beobachtet hat oder sonstige Hinweise auf die Identität des beschriebenen Hundebesitzers geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07433/264-0 beim Kriminalkommissariat Balingen zu melden. (ak)

