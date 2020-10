Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeiter verunglückt; Rauch im Treppenhaus

Reutlingen (ots)

Neidlingen (ES): Arbeiter verunglückt

Bei Montagearbeiten am Dachspitz ist ein 60-jähriger Arbeiter am Montagmittag von der Leiter abgerutscht und mehrere Meter tief auf den Boden gestürzt. Der Mann war gegen 12.50 Uhr mit Arbeiten an einer Lüftungsanlage beschäftigt und rutschte beim Absteigen von der Leiter ab. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde er von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Rauch im Treppenhaus

Ein rauchender Blumenkübel im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses hat am Montagmittag in der Alleenstraße für Aufregung gesorgt. Einer der Hausbewohner hatte gegen 14.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung angesprochen und mitgeteilt, dass es im Treppenhaus des Gebäudes stark nach Rauch riechen würde. Da die Ursache zunächst nicht zu lokalisieren war, wurden vorsorglich acht Hausbewohner aus dem Gebäude gebracht. Die Feuerwehr entdeckte nachfolgend ein Glutnest in einem größeren Blumenkübel und löschte dieses ab. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (cw)

