Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw-Aufbruch; Einbruch in Büro; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

BMW aufgebrochen

Auf dem Parkplatz Bösmannsäcker in der Bantlinstraße ist am Wochenende ein BMW aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstag, 21.45 Uhr, bis Sonntag, 6.30 Uhr, schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe des Wagens ein und entwendete aus dem Innenraum drei Zigarettenschachteln. Der Sachschaden am Pkw steht noch nicht fest. (mr)

Reutlingen (RT): In Büro eingebrochen

In das Büro einer Firma in der Schuckertstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und zwei Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so in die Büroräume. Diese durchsuchte er nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei ein kleinerer Bargeldbetrag in die Hände, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ganz erheblich betrunken war ein 57-Jähriger, der am Sonntagabend am Kreisverkehr im Stadtteil Ohmenhausen einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem BMW Mini auf der Hohe Straße in Richtung Gomaringen unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr kam er mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, überfuhr das Ortsschild und kam nachfolgend mit dem im Wagen verkeilten Verkehrszeichen auf der angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Eine entsprechende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Führerschein des Mini-Fahrers wurde noch am Unfallort eingezogen und er musste nachfolgend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Wagen war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Balingen (ZAK): Fließenden Verkehr übersehen

Ein Unfall beim Ausparken hat sich am Sonntagmittag in der Wilhelm-Neuffer-Straße ereignet. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem 3er BMW rückwärts von einer Parkfläche in die Fahrbahn ein und übersah dabei den Peugeot 308 einer 40 Jahre alten Frau, die in Richtung Buhrenstraße unterwegs war. Beim anschließenden Zusammenstoß verletzte sich die 40-Jährige leicht, weshalb sie im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Der Blechschaden dürfte insgesamt zirka 8.000 Euro betragen. (mr)

Hechingen (ZAK): Nach Unfall auf dem Dach gelandet

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls sein, der sich am Sonntagabend an der Einmündung Haigerlocher Straße / Mühläckerstraße ereignet hat. Gegen 19.45 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf die Haigerlocher Straße und wollte nach links in die Mühläckerstraße abbiegen, dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Golf und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam ihr Wagen nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die Heranwachsende konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde noch an der Unfallstelle notärztlich versorgt und mit Verletzungen noch unbekannten Aufmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der VW Golf, an dem ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. (sb)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Stephanie Bahsitta (sb), Telefon 07121/942-1115



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell