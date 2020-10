Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Diebstahl auf Baustelle; Exhibitionist gesucht

Reutlingen (ots)

Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen auf der L 379 zwischen Betzingen und Wannweil ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 20-Jährige mit ihrem Peugeot 206 auf der Landesstraße von Betzingen in Richtung Wannweil unterwegs. Auf Höhe des dortigen Häckselplatzes soll sie trotz Gegenverkehr den VW Polo einer 28-Jährigen überholt haben. Wegen des herannahenden Gegenverkehrs musste sie so knapp vor dem Polo wieder einscheren, dass es zur Kollision mit dem VW kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun insbesondere nach den Fahrern der entgegenkommenden Fahrzeuge, die durch das riskante Überholmanöver möglicherweise gefährdet worden sind. Telefon 07121/942-3333. (cw)

Bad Urach (RT): Mit Pkw überschlagen

Offenbar ohne größere Blessuren hat ein 18-Jähriger am Mittwochmorgen den Überschlag mit seinem BMW überstanden. Der junge Mann befuhr gegen 6.40 Uhr die L 245 von Seeburg nach Hengen und geriet mit seinem Wagen in einer Linkskurve nach rechts ins Bankett. In der Folge überschlug sich der Pkw und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem total beschädigten BMW befreien. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf rund 7.000 Euro. (mr)

Neuhausen (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Auf der Hauffstraße ist am Mittwochmorgen ein Leichtkraftrad-Lenker zu Fall gekommen. Kurz nach acht Uhr hielt eine 57-Jährige mit ihrem Dacia auf der Fahrbahn an, um in der Folge rückwärts in eine Parklücke einzuparken. Der nachfolgende, 17 Jahre alte Fahrer der KTM wich daher aus und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf stürzte der Jugendliche auf die Straße und verletzte sich. Zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Mit dem Rettungswagen wurde der 17-Jährige zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An seinem Zweirad beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Dieb auf Großbaustelle unterwegs

Auf hochwertiges Werkzeug hatte es der Dieb abgesehen, der zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, auf einer Großbaustelle in der Josef-Wochenmark-Straße unterwegs gewesen ist. Der Täter hebelte sowohl den Zugang zum Gebäude als auch mehrere Innentüren auf und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand mehrere HILTI-Geräte. Außerdem montierte er zwei bereits verbaute Sprechanlagen fachmännisch aus und nahm diese ebenfalls mit. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Bei Frontalkollision verletzt

Zwei wohl leicht verletzte Autofahrerinnen und erhebliche Verkehrsbehinderungen hatte eine Frontalkollision zwischen zwei Pkw am Mittwochmittag auf der Reutlinger Straße zur Folge. Eine 45 Jahre alte Lenkerin eines Ford Focus war gegen 13.10 Uhr in Richtung Reutlingen unterwegs und missachtete dabei den derzeitigen Ermittlungen zufolge vor der Kreuzung mit der Ludwigstraße das Rotlicht der dortigen Ampel. Daraufhin kam es zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 80-Jährigen, die bei Grün nach links in die Ludwigstraße abbiegen wollte. Durch die Wucht der Kollision lösten an den Autos, die später abgeschleppt werden mussten, die Airbag-Systeme aus. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Gesamtschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf 15.500 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt bis zirka 15.10 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Frau und Kind auf Zebrastreifen angefahren

Eine 53 Jahre alte Frau und ein zwölfjähriges Mädchen sind am Mittwochmorgen auf einem Zebrastreifen in Truchtelfingen von einem Pkw angefahren und den derzeitigen Erkenntnissen zufolge schwer verletzt worden. Kurz nach acht Uhr war ein 67-jähriger Dacia-Lenker auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Tailfingen unterwegs. Am Kreisverkehr zur Degerfeldstraße wollten die Fußgängerinnen die Fahrbahn auf dem dortigen Zebrastreifen in Richtung Lachenstraße überqueren und wurden dabei von dem Pkw erfasst. Mit dem Rettungswagen mussten sie anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. Am Dacia des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 23 bis 30 Jahre alten Mann, der sich am Dienstagabend in einem Geschäft in der Adlerstraße vor der Inhaberin entblößt hat, fahndet der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen. Der Unbekannte hatte gegen 18.10 Uhr den Laden betreten und die Inhaberin angesprochen. Nachdem dort aber der von ihm gewünschte Artikel nicht vorhanden war, begleitete ihn die Frau zur Ladentüre, wobei der Mann plötzlich seinen Mantel öffnete und seine geöffnete Hose samt seinem Geschlechtsteil präsentierte. Nachfolgend flüchtete er in Richtung Hechinger Straße. Der Unbekannte wird als etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und korpulent beschrieben. Er hatte kurze, dunkelbraune Haare, dicke Augenbrauen und braune Augen. Zudem hatte er seinen Mundschutz bis unter die Augen hochgezogen. Bekleidet war der Mann mit einer grauen Winterjacke mit Reisverschluss, einer dunklen Stoffhose und braunen Halbstiefeln mit Ösen. Hinweise bitte an den Polizeiposten Albstadt-Tailfingen, Telefon 07432/984314-20. (cw)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell