POL-MK: Einbrecher klauen Wein und demolieren Scheiben

Am letzten Wochenende verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verwaltungsgebäude eines Seniorenheimes, einer alten Stadtvilla an der Kölner Straße. Die Täter ließen es sich nicht nehmen, nach der Durchsuchung der Räumlichkeiten und Behältnisse mehrere Flaschen Wein mitzunehmen und zu allem Überfluss noch mehrere Fensterscheiben einzuschlagen. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Ebenfalls am Wochenende klauten unbekannte Diebe Kupferkabel von einer Baustelle an der Wiesenstraße. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Dieben nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

