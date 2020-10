Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Graffitisprayer nach Zeugenhinweis festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 05:30 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Unter der neuen Bahnbrücke An der Petersburg / Dammstraße hatte der Anrufer einen jungen Mann beobachtet, der sich auffällig verhielt und eine Spraydose bei sich hatte. Mehrere Funkstreifen begaben sich auf die Suche nach der beschriebenen Person und konnten sie im Nahbereich feststellen. Als der Verdächtige von den Beamten angesprochen wurde, rollte er hörbar eine Spraydose unter den Streifenwagen. Er wurde von den Beamten durchsucht und mit zur Polizeiwache genommen. Der junge Mann, ein 22-Jähriger aus Sögel, hatte Farbanhaftungen an den Händen und seiner Bekleidung. Am Samstagmorgen konnten insgesamt sechs Schriftzüge an fünf unterschiedlichen Tatorten festgestellt werden. Der junge Mann gab diese Taten zu, ob er noch für weitere sog. "Tags" verantwortlich sein könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Osnabrück wurde das Mobiltelefon des Mannes beschlagnahmt und seine Wohnung in Sögel durch Beamte der Polizei Papenburg durchsucht. In der Wohnung wurden mehrere aussagekräftige Beweismittel sichergestellt. Zum Tatzeitpunkt stand der 22-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol.

