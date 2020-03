Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Verstoß gegen Infektionsschutzgesetz

Zweibrücken (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 01:15 Uhr wurde ein Pkw besetzt mit 3 Personen an der Tankstelle in der Saarlandstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer wurde eingeleitet. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz gegen alle 3 Personen eingeleitet, da sie sich, entgegen des bestehenden Verbotes, in einer Gruppe von mehr als 2 Personen im öffentlichen Raum aufgehalten hatten. | pizw

