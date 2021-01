Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stockach (Landkreis Konstanz) Nach Unfall geflüchtet (18.01.2021)

Stockach (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag gegen 16.30 Uhr gegen einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Aachenstraße abgestellten VW Candy geprallt. Ohne sich um den Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher, dessen Fahrzeug eine Anhängerkupplung haben dürfte, davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach (Tel. 07771 93910) in Verbindung zu setzen.

