Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Engen (Landkreis Konstanz) Fahrer verursacht 2500 Euro Schaden und entfernt sich vom Unfallort (19.01.2021)

Engen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich roten Pkw hat am gestrigen Montag gegen 18.00 Uhr in der Jahnstraße einen Schaden in Höhe von 2500 Euro an einem geparkten Opel verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der Opel stand auf einem Parkplatz neben der Straße und wurde durch den Unfall auf der Fahrerseite beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen (Tel. 07731-8880) in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Konstanz

