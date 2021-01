Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Raub auf Tankstelle

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Raub auf Tankstelle

Zu einem schweren Raub auf eine Tankstelle ist es am Donnerstagabend in Großheide gekommen. Der bislang unbekannte Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle an der Großheider Straße gegen 20 Uhr. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er von der Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Er erbeutete einen dreistelligen Betrag und flüchtete anschließend. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung, bei der mehrere Streifenwagen im Einsatz waren, verlief ohne Ergebnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Täter wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt und ca. 1,85 Meter groß. Zur Tatzeit war der Mann dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung und eine Sonnenbrille. Die Polizei Norden bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

