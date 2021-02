Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Polizeieinsatz im Stadtgebiet

Altkreis Aurich (ots)

Am Montag, 01.02.2021, gegen 13.20 Uhr, verschaffte sich im Stadtgebiet Aurich ein 31-jähriger getrenntlebender Ehemann gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus seiner Ehefrau und wendete Gewalt gegen sie an. Die Frau wurde leicht verletzt, konnte aber fliehen. Der Mann verblieb in dem Wohnhaus und drohte mit der Tötung der vier Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Durch Spezialkräfte konnte der 31-Jährige gegen 17.45 Uhr im Objekt überwältigt und festgenommen werden. Die Kinder konnten unversehrt in die Obhut der Mutter übergeben werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

