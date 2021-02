Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Schwerer Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer kam am Montag gegen 14.45 Uhr in Friedeburg aus bislang ungeklärter Ursache linksseitig von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum der Upschörter Straße kollidierte das Fahrzeug mit einem Wall. In dem Wagen befanden sich außerdem zwei Frauen im Alter von 14 und 37 Jahren. Die 14-Jährige wurde vermutlich schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 20-jährige Fahrer und die 37-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Ford wurde erheblich beschädigt, sodass bei der Bergung ein Kran zum Einsatz kommen musste. Die Straße war zeitweise beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell