Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor falschen Gewinnversprechen

Aurich/Wittmund (ots)

Warnung vor falschen Gewinnversprechen

Die Polizei Aurich/Wittmund warnt vor betrügerischen Gewinnversprechen am Telefon. Betrüger rufen in den Landkreisen Aurich und Wittmund aktuell bei zumeist älteren Personen an und versprechen hohe Gewinnsummen. Sie geben sich beispielsweise als Notar oder Rechtsanwalt aus und behaupten, der oder die Angerufene hätte einen hohen Geld- oder Sachwert gewonnen, etwa ein Auto oder eine Reise. Für die Auszahlung oder Herausgabe des Gewinns sollen die Opfer vorab jedoch eine "Verwaltungsgebühr" oder "Transportkosten" zahlen. Die Täter geben dafür klare Zahlungsanweisungen. Häufig fordern sie die Opfer auf, Coupons von Ukash oder Paysafecard im Handel zu erwerben und die mehrstellige Gutschein-PIN durchzugeben. Mit den Gutschein-Nummern können die Betrüger dann im Internet einkaufen oder sich den Gegenwert des Coupons vom Internet-Bezahlsystem gutschreiben lassen. Auf den versprochenen Gewinn warten die Opfer vergeblich.

Auch ein älterer Mann aus dem Altkreis Norden erhielt in dieser Woche solch einen Anruf. Der Anrufer stellte ihm die Auszahlung einer fünfstelligen Gewinnsumme in Aussicht. Es sei allerdings vorab eine dreistellige Gebühr fällig, die der Mann in Form von Gutscheincodes eines Online-Versandhandels bezahlen solle. Der Angerufene wurde glücklicherweise misstrauisch und reagierte richtig: Er informierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist ihm nicht entstanden.

Mehr Informationen und hilfreiche Tipps der Polizei zum Thema Gewinnversprechen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell