POL-AUR: Aurich - Ohne Führerschein gefahren +++ Großefehn - Mit Baustellenzaun kollidiert

Verkehrsgeschehen

Aurich - Ohne Führerschein gefahren

Ein 52 Jahre alter Autofahrer war am Donnerstag in Aurich ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Der Mann fuhr gegen 15.40 Uhr auf der Esenser Straße, als ihn Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielten. Sie stellten fest, dass der 52-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Auto nicht zugelassen und der Mann stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Großefehn - Mit Baustellenzaun kollidiert

Ein unbekannter Fahrzeugführer ist in Großefehn mit einem Baustellenzaun kollidiert. Zwischen Montag, 12 Uhr, und Donnerstag, 12.30 Uhr, war der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen auf der Dorfstraße vom Ortskern Bagband aus in Richtung B436 unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er stieß in Höhe der Kirche gegen ein Baustellenzaunelement und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

