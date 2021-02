Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Raub in Imbiss +++ Norden - Zigarettenautomat beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Raub in Imbiss

Zu einer schweren räuberischen Erpressung kam es am Sonntagabend in Großheide. Ein Unbekannter betrat nach ersten Erkenntnissen gegen 21.45 Uhr in der Halbemonder Straße einen Imbiss und forderte von den anwesenden Mitarbeiterinnen die Herausgabe von Bargeld. Der Täter hielt eine Schusswaffe vor und erbeutete eine dreistellige Summe Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die beiden Mitarbeiterinnen blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Der Täter soll männlich und etwa 30 Jahre alt sein. Er war zur Tatzeit dunkel gekleidet, trug einen Schal und eine Sonnenbrille. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Zigarettenautomat beschädigt

In der Stellmacherstraße in Norden wurde ein Zigarettenautomat beschädigt. Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Montag, 01.02.2021, und Sonntag, 07.02.2021. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Personen in dem Bereich beobachtet haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell