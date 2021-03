Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche, Pkw-Aufbruch, Verantwortungslose Eltern, Einbruch, Unfälle, Mit gestohlenem Pkw Unfall verursacht, Brände

Reutlingen (ots)

Gönningen (RT): Hochwertiger Pkw gestohlen (Zeugenaufruf)

Hinweise zum Diebstahl eines hochwertigen, schwarzen Mercedes G500 mit dem Kennzeichen RT-AT 222 sucht das Polizeirevier Reutlingen. Der Wagen im Wert von etwa 100.000 Euro war von Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag, möglicherweise gegen 21 Uhr, auf noch unbekannte Art und Weise aus einer Garage in der Bronnweiler Straße gestohlen worden. Gegen drei Uhr morgens wurde der Mercedes an der A 81 bei Deißlingen entdeckt. Die mutmaßlichen Diebe waren mit dem Wagen zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen-Schwenningen von der Fahrbahn abgekommen, durchbrachen einen Wildzaun, ließen den verunfallten Wagen stehen und flüchteten anschließend vermutlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach Zeugen, denen der Wagen möglicherweise in der Nacht aufgefallen ist. (cw)

Pliezhausen-Gniebel (RT): Im Wald gezündelt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Brandstiftung fandet der Polizeiposten Reutlingen-Nord nach zwei noch unbekannten Jugendlichen, die am Montagnachmittag in einem Waldstück an der Pliezhäuser Straße einen großen Baumstumpf in Brand gesetzt haben. Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von einem Zeugen alarmiert, der die beiden Jungs dabei ertappt hatte, wie sie an dem etwa einen Meter durchmessenden Baumstumpf zündelten. Als er die beiden ansprach, flüchten sie auf ihren Mountain-Bikes. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug und zahlreichen Einsatzkräften rasch vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das trockene Unterholz vermeiden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden, etwa 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen verlief bislang erfolglos. Der erste der beiden flüchtete mit einem blau-schwarzen Mountainbike. Er wird als dunkelhaarig und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, einem schwarz-grau gemusterten Sweat-Shirt, mit einem auffälligen, großen, runden und gelben Sonnen-Emblem auf der Brust, dunklen Stoffturnschuhe, sogenannte Chucks, mit weißem Sohlenrand. Der zweite flüchtete auf einem roten-schwarzen Mountainbike. Er war ebenfalls dunkelhaarig, bekleidet mit einer dunklen Jeans, und einem Sweatshirt mit grau-schwarzem Tigermuster, grauen Turnschuhen mit weißen Sohlen. Beide trugen schwarze Handschuhe. Hinweise bitte an den Polizeiposten Reutlingen-Nord, Telefon 07121/9611-0. (cw)

Altenriet (ES): Von der Sonne geblendet

Weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 18-Jähriger am Montagmorgen in der Walddorfer einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahranfänger war gegen acht Uhr mit seinem Nissan Note auf der Walddorfer Straße in Richtung Neckartenzlingen unterwegs. Weil er dabei von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, übersah er ein am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil und krachte mit großer Wucht dagegen. Während der Fahrer und ein 17-Jahre alter Mitfahrer unverletzt blieben, erlitten zwei weitere 16- und 17-jährige Mitfahrer im Nissan leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 35.000 Euro geschätzt. (cw)

Wolfschlugen (ES): Zimmerbrand

Ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Feuerhauptstraße hat am Montagnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Ein Passant entdeckte gegen 14.40 Uhr Rauch aus einem Zimmer im Obergeschoß des Hauses aufsteigen und alarmierte die Bewohner. Nachdem erste, eigene Löschversuche erfolglos geblieben waren, wurde die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Feuerwehrleuten an und konnte den Brand in dem Zimmer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Zwei Hausbewohner, die möglicherweise Rauchgase eingeatmet hatten, wurden vom Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge könnte möglicherweise eine unbeaufsichtigt brennende Kerze brandursächlich gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf schätzungsweise 100.000 Euro beziffert. (cw)

Filderstadt (ES): Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissten 59-Jährigen am Montagabend in Plattenhardt genommen. Gegen 19 Uhr verständigten Angehörige die Polizei, nachdem der an Demenz erkrankte Mann gegen 17 Uhr seine Wohnung verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war. Mit mehreren Streifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber nahmen die Polizeibeamten sofort die Suche nach dem Mann auf. Ein Passant, der durch den suchenden Polizeihubschrauber auf den Vermissten aufmerksam geworden war, meldete sich bei der Polizei, so dass der Gesuchte gegen 21.30 Uhr durch eine Polizeistreife am Ortsrand von Bonlanden wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden konnte. (sm)

Kirchheim (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in der Eichendorffstraße entstanden. Gegen 9.30 Uhr befuhr eine 54-Jährige mit ihrem BMW die Hülenbergstraße und wollte links in die Eichendorffstraße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 42-Jährigen, der mit seinem Audi die Eichendorffstraße in Richtung Limburgstraße befuhr. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. (sm)

Ostfildern-Nellingen (ES): Pkw aufgebrochen und Werkzeugmaschinen gestohlen (Zeugenaufruf)

Auf Werkzeugmaschinen hatten es unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Montag, 17.15 Uhr, und Dienstag, 5.40 Uhr, zwei auf einem Gelände in der Rudolf-Diesel-Straße abgestellte Fahrzeuge aufgebrochen haben. Die Diebe beschädigten zunächst die Fensterscheiben der Pkw und gelangten so an etwa 20 Werkzeugmaschinen im Wert von rund 13.000 Euro. Zum Abtransport der Beute dürften die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/ 341698-30 beim Polizeiposten Ostfildern zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Verantwortungslose Eltern

Zwei Pkw mit verantwortungslosen Eltern mussten Beamte der Verkehrspolizei Esslingen an einer Kontrollstelle in der Eberhard-Bauer-Straße am Montagnachmittag aus dem Verkehr ziehen. Gegen 14 Uhr hielten die Beamten eine Mercedes-Benz E-Klasse an und stellten fest, dass auf der Rücksitzbank zwei Kinder im Alter von acht und neun Jahren saßen. Sie waren weder angeschnallt, noch hatten sie die erforderliche Sitzerhöhung. Neben den Kleinen befand sich ihre Mutter, die ebenfalls nicht angeschnallt war. Dem Vater wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt, bis geeignete Kindersitze an die Kontrollstelle gebracht wurden. Etwa 45 Minuten später hielten die Polizisten einen weiteren Familienvater mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse an. Bei einer Überprüfung stellten sie fest, dass er seine sechs Monate alte Tochter in einer ungesicherten Trage auf der Rückbank transportierte. Auch in diesem Wagen saß die Mutter unangeschnallt daneben. Da die Eltern keinen geeigneten Kindersitz beibringen konnten, musste die Mutter zu Fuß mit dem Baby zur nahegelegenen Wohnung laufen. (ms)

Kirchheim (ES): Ohne Führerschein unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller-Lenker ist am Montagabend durch die Kirchheimer Innenstadt gefahren und hat dabei möglicherweise Fußgänger gefährdet. Eine Polizeistreife war kurz nach 18.30 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs und musste vor einem Einkaufszentrum verkehrsbedingt anhalten. Vor dem Haupteingang des Geschäfts sahen die Beamten einen mit zwei Personen besetzten, langsam fahrenden Motorroller. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, gab er Gas und fuhr auf dem Gehweg der Stuttgarter Straße in Richtung Steingaustraße davon. Die Streife wendete daraufhin und fuhr dem Zweirad hinterher. Der Roller-Lenker bog im Anschluss in die Steingaustraße ab, wo er bei Rot über die Ampel fuhr. In der Henriettenstraße gelang es den Polizisten letztlich, den Roller zu überholen und anzuhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wird sein Beifahrer, der Besitzer des Motorrollers ist, wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 Verkehrsteilnehmer, insbesondere Fußgänger, die durch den Motorroller gefährdet worden sind, sich zu melden. (ms)

Owen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Zähringerweg ist in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr bis elf Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Kellertür Zutritt ins Innere des Gebäudes. Im Anschluss durchwühlte er in den Wohnräumen die Schränke nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach musste er ohne Beute von dannen ziehen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bisingen (ZAK): Motorroller-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Motorroller-Lenker am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik geflogen werden. Eine 22-Jährige hatte um 14.40 Uhr mit einem Renault Twingo die B 27 an der Anschlussstelle Bisingen verlassen. An der Einmündung in die L 391 hielt sie zunächst an und ließ mehrere vorfahrtsberechtigte Fahrzeuge vorbeifahren. Beim Losfahren zum Linksabbiegen in Richtung Grosselfingen übersah sie einen von dort kommenden und in Richtung Bisingen fahrenden, 58 Jahre alten Roller-Lenker. Der Mann prallte frontal gegen die vordere linke Ecke des Pkw und stürzte im Anschluss von seinem Zweirad. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in die Klinik geflogen werden musste. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von über 5.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell