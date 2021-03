Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brand von Gasgrill

Reutlingen (ots)

An Bushaltestelle onaniert

Eines mutmaßlichen Exhibitionisten sind Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Sonntagmittag habhaft geworden. Gegen 12.55 Uhr wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass sich an der Bushaltestelle in der Pfarrer-Bunz-Straße in Ohmenhausen soeben ein Unbekannter in aller Öffentlichkeit selbst befriedigt habe. Eine 59-Jährige hatte den Mann bereits mehrfach aufgefordert, damit aufzuhören. Da sich die Frau dessen Autokennzeichen gemerkt hatte, konnte ein 41-jähriger Tatverdächtiger im Rahmen der Fahndung mit seinem Wagen in der Alteburgstraße gestoppt werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde der 41-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Grabenstetten / Römerstein (RT): Zwei Fahrzeuge abgeschleppt

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstagnachmittag zwischen Grabenstetten und Römerstein ereignet hat. Gegen 14.10 Uhr fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Ford auf der K6758 aus Richtung Grabenstetten kommend in Fahrtrichtung Römerstein. Kurz vor der Abzweigung nach Strohweiler bog sie links in einen Wanderparkplatz ein. Hierbei übersah sie drei entgegenkommende Fahrzeuge, die die Kreisstraße in Fahrtrichtung Grabenstetten befuhren. Eine 54 Jahre alte Suzuki-Lenkerin und ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Einem nachfolgenden 18-Jährigen gelang dies nicht mehr und er fuhr mit seinem Audi auf den Mercedes auf. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Suzuki und der Ford blieben unbeschädigt. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr Grabenstetten vor Ort. (sm)

Wendlingen (ES): In Lagerhalle eingebrochen

In eine Lagerhalle in der Albstraße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 9.30 Uhr verschaffte sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchte dieses nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde und welcher Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt. (sm)

Wendlingen (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Neuffenstraße ist am Sonntagnachmittag von Einbrechern heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 17 Uhr gelangten Unbekannte über eine Tür in das Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendeten sie aus einem Kellerraum ein Mountainbike im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Denkendorf (ES): Brand eines Gasgrills

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagnachmittag kurz vor 17.30 Uhr in der Rechbergstraße ein Gasgrill in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten ausgerückt war, war das Feuer bereits gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. (sm)

Nürtingen (ES): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Mutmaßlich alkoholisiert hat ein 59-Jähriger am Sonntagabend in der Metzinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht und ist danach geflüchtet. Der Mann befuhr mit seinem Ford Focus gegen 18.45 Uhr die Metzinger Straße in Richtung Großbettlingen. An der Einmündung zur Südumgehung fuhr er beim Abbiegen gegen eine Ampel und ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort und setzte seine Fahrt auf der Südumgehung fort. Da der Unfall von Zeugen beobachtet wurde, führten erste Ermittlungen die Polizeibeamten zum Halter des Ford. An der Wohnanschrift konnten sowohl der 59-Jährige als auch der Pkw, der entsprechende Unfallschäden aufwies, angetroffen werden. Da bei dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er eine Blutprobe abgeben. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. An der Ampel und am Verkehrszeichen wird der Schaden mit etwa 6.000 Euro beziffert. (sm)

Wernau (ES): Einbrecher überrascht (Zeugenaufruf)

Zwei Einbrecher sind am frühen Sonntagmorgen von einer Hausbewohnerin überrascht worden und anschließend geflüchtet. Gegen 5.50 Uhr hebelte einer der Unbekannten in einem Mehrfamilienhaus in der Lange Straße eine Wohnungstür auf und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Dort traf die 50-jährige Bewohnerin, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, auf den komplett schwarz gekleideten und mit einer Sturmhaube maskierten Täter. Dieser ergriff sofort die Flucht und stieß die Frau beiseite. Dabei verletzte sich die 50-Jährige leicht. Zusammen mit einem identisch gekleideten Komplizen, der sich vor der Wohnung aufgehalten hatte, flüchtete er nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute. Beide Einbrecher waren von schlanker Statur und zirka 175 cm groß. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. (mr)

Frickenhausen (ES): In Bäckerei eingebrochen

In eine Bäckerei in der Theodor-Heuss-Straße in Linsenhofen ist am Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 4.30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür auf und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeiten. Ersten Erkenntnissen nach musste er ohne Beute von dannen ziehen. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminaltechnik durchgeführt. (ms)

Esslingen (ES) In Büro eingebrochen

In das Büro einer Recyclinganlage in der Hohenheimer Straße ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag, 08.15 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, ließ er ein paar Tassen, Lebensmittel und eine PC-Tastatur mitgehen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Rollerfahrerin gestürzt

Schwer gestürzt ist eine 22-Jährige, die am Montagmorgen auf der K 6903 unterwegs war. Die junge Frau befuhr gegen 7.45 Uhr mit ihrem Motorroller die Kreisstraße von Wankheim in Richtung Kusterdingen, als sie zwischen den beiden Abfahrten zur Bundesstraße die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad verlor und stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an ihrem Fahrzeug wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Bisingen (ZAK): Rote Ampel übersehen

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 34.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag entstanden. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit einem VW Touran die B 463 in Richtung Engstlatt. An der Anschlussstelle zur B 27 übersah er offenbar das Rotlicht der dortigen Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Audi Q3 einer 34 Jahre alten Frau. Diese war auf der Abfahrt der B 27 unterwegs gewesen und wollte nach links in Richtung Empfingen abbiegen. Beide Pkw waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die Feuerwehr ausgerückt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell