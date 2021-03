Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 08.12.2020, 13.36 Uhr, nach vermisstem 51-Jährigen

Bisingen (ZAK): Aus Bisingen vermisster 51-Jähriger tot aufgefunden

Der seit dem 24. November 2020 aus Bisingen vermisste 51-Jährige ist am Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, von einem Spaziergänger in einem Waldstück am Ortsrand von Bisingen tot aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich bei den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht.

Hinweis an die Redaktionen: Das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild ist aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

