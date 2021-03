Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tiertransport gestoppt, Schwerer Arbeitsunfall, Gewässerverunreinigung, Fahrgast in Bus gestürzt

Metzingen (RT): Tiertransport gestoppt

Ein Tiertransport ist am Donnerstagnachmittag in Metzingen gestoppt worden. Beamte der Verkehrspolizei Tübingen hielten um 14.30 Uhr den Pkw mit russischer Zulassung einer 51 Jahre alten Frau auf dem Festplatz Bongertwasen an. In dem Fahrzeug befanden sich mehrere Transportboxen, in denen acht Hunde und vier Katzen eingepfercht waren. Alle Tiere waren in zu kleinen Boxen untergebracht, so dass sie nicht aufstehen konnten. Teilweise befanden sich zwei Tiere in einer Transportbox. Außerdem stellten die Beamten fest, dass die Hunde und Katzen zu wenig zu trinken hatten. Daraufhin wurde das Veterinäramt des Landratsamtes Reutlingen verständigt, dessen Mitarbeiter vor Ort kamen. Ersten Erkenntnissen nach lagen zwar entsprechende Transportpapiere vor, die Veterinäre stellten jedoch fest, dass die Transportboxen aufgrund der zu geringen Größe nicht zum Transport der Tiere geeignet waren. Sie untersagten die Weiterfahrt und ordneten an, dass die Hunde und Katzen in ein Tierheim gebracht werden. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen die Tierschutztransportverordnung dauern an. (ms)

Metzingen (RT)/Neckartenzlingen (ES): Gewässerverunreinigung in der Erms

Wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung ermittelt seit Donnerstagnachmittag die Polizei. Gegen 13 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei ein, dass die Erms zwischen einer Gärtnerei und der Neckarmündung bei Neckartenzlingen milchig trüb sei. Umfangreiche Ermittlungen durch Beamte des Polizeipostens Neckartenzlingen, des Polizeireviers Metzingen sowie den Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen ergaben, dass offenbar im Bereich von Metzingen im Zusammenhang mit Bauarbeiten direkt am Flussufer Betonreste entsorgt beziehungsweise Betonmischer ausgewaschen worden waren. Reste konnten auf einer Fläche von zirka 20 qm noch festgestellt werden. Die Ermittlungen bei dem für die Baustelle verantwortlichen Unternehmen zum Verursacher der Verschmutzung dauern an. Neben einem Mitarbeiter des Umweltschutzamts war auch die Feuerwehr Neckartenzlingen mit Unterstützung von Spezialisten des Messzugs Ostfildern im Einsatz, die Gewässerproben untersuchten. Zu einem Fischsterben in der Erms kam es bislang nicht. (ms)

Esslingen (ES): Fahrgast in Bus gestürzt

Leichte Verletzungen hat ein Fahrgast in einem abbremsenden Linienbus am Donnerstagmittag erlitten. Der Bus der Linie 118 war gegen 13.50 Uhr im Jusiweg unterwegs. Am Fußgängerüberweg kurz vor der Achalmstraße musste der Fahrer wegen Fußgängern, die den dortigen Zebrastreifen überquerten, abbremsen. Eine 73-jährige Frau hatte damit nicht gerechnet und sich bereits erhoben, da sie an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte. Sie stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Seniorin zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): Schwerer Arbeitsunfall

Bei einem Unfall auf einer Baustelle im Bereich der Tannenbergstraße ist ein Arbeiter am Donnerstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Der 63-jährige Mann war gegen 16.45 Uhr mit einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine, einer sogenannten Nagelwalze, mit Bodenverdichtungsarbeiten beschäftigt. Dabei kam er mit der Walze zu nahe an eine seitliche Erdanhäufung, sodass die Maschine aus dem Gleichgewicht geriet und umkippte. Der Arbeiter wurde dabei zwischen Maschine und dem Erdboden eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in eine Klinik geflogen werden musste. Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

