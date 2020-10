Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Alleinunfall mit einer verletzten Person auf dem Rastplatz Obergassel

Bielefeld (ots)

Am 18.10.2020, gegen 10. 11 Uhr, befuhr eine 40 jährige Fahrzeugführerin aus Bünde mit ihrem PKW Toyota die BAB 2 in Fahrtrichtung Hannover und beabsichtigte auf den Rastplatz Obergassel zu fahren. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte sie dort mit einem Findling auf der Grünfläche vor den LKW-Parkplätzen und überschlug sich. Im Anschluss kam das Fahrzeug, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt und noch vor Ort notärztlich behandelt. Nach anschließender Bergung durch die Feuerwehr erfolgte die Verbringung in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Rastplatz gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro.

