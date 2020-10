Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Unfall auf der B 61-64/ 55

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -B 55- Gütersloh-

Auf der Bundesstraße 61-64/ 55 kam es heute Mittag, 16.10.2020, zu einem schweren Unfall im Gegenverkehr. Ein Rettungshubschrauber flog einen schwer verletzten PKW-Fahrer ins Krankenhaus. Die Unfallstelle ist gesperrt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr gegen 13:10 Uhr ein PKW-Fahrer die B 61-64/ 55 in Richtung Lippstadt. Nahe der Zufahrt zur Beckumer Straße kam der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort gegen einen entgegenkommenden LKW. Der PKW überschlug sich und schleuderte in den Graben, wo er zum Liegen kam. Der Fahrer wurde im Wagen eingeklemmt und musst durch Rettungskräfte geborgen werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Die Fahrbahn der B 61-64/ 55 ist an der Unfall gesperrt. Die Vollsperrung wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell