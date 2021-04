Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Fahndung mit Foto nach EC-Karten Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Mit einer zuvor entwendeten EC-Karte des Geschädigten konnten am 22.02.2021 um 15:10 Uhr an der Sparkasse in Haltern am See durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen mehrere unberechtigte Geldabhebungen vorgenommen werden.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/haltern-am-see-diebstahl-computerbetrug-0

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell