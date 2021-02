Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Einkaufswagen in Verden von ICE überrollt

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

14.02.2021, 13:33 Uhr, ICE Bremen - Hannover

Unbekannte Täter haben im Bahnhof Verden einen Einkaufswagen ins Gleis gelegt. Dieser wurde am Sonntag um 13:33 Uhr von einem ICE überfahren und zerstört.

Der ICE 1539 war auf der Fahrt von Bremen nach Hannover. Am Bahnsteigende von Gleis 1 Richtung Hannover wurde der Einkaufswagen mit 155 km/h überrollt. Der Zug kam nach 600 Metern zum Stehen und wurde an der Bugklappe leicht beschädigt. Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet um Zeugenhinweise, Telefon 0421/16299-777

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell