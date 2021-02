Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Diebe legen hohen Wert auf Kosmetikartikel - Diebstahl im Wert von ca. 3000,00 Euro

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Ereignisort: Bremen Hauptbahnhof

Tatzeit: 11.02.2021, 20:30 Uhr

Bundespolizisten haben am Donnerstagabend zwei gewerbsmäßige Diebe im Bremer Hauptbahnhof überführt. Ihr Bekanntheitsgrad und die Ausdauer der Polizeibeamten wurde ihnen zum Verhängnis.

Ein 16-jähriger Algerier und ein 25-jähriger Ägypter wurden bereits in den späten Nachmittagsstunden durch Zivilfahnder der Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof beobachtet. Anschließend begaben sich Beide mit öffentlichen Verkehrsmitteln in das Stadtgebiet.

In den Abendstunden erschien das Duo erneut am Hauptbahnhof, aber diesmal mit erkennbar schweren Einkaufstüten und vollen Rucksäcken. Der 16-Jährige trug eine Plastiktüte unter dem Arm, in der sich Kosmetikartikel und Parfümverpackungen abzeichneten.

Bei einer Durchsuchung auf der Polizeiwache wurden weitere Kosmetikartikel, Parfüm und Schmuck aufgefunden. Auch zwei IPhones kamen zum Vorschein, zu deren Herkunft die Personen keine Angaben machen wollten. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Allein durch den Diebstahl der Kosmetikartikel aus bekannten Drogerieketten, wurde ein Schaden von ca. 3000,00 Euro verursacht.

Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell