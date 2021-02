Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Rodelnde Kinder am Bahndamm verursachen Zugverspätungen

Bremen (ots)

Bahnstrecke Bremen-Oldenburg, Weserbrücke in Bremen-Neustadt

10.02.2021, 15:00 Uhr

Weil Kinder an den Gleisen in Bremen-Neustadt bei der Weserbrücke spielten, wurde die Bahnstrecke Bremen-Oldenburg gesperrt.

Zwei 11-jährige Kinder sind am Mittwochnachmittag mit ihren Schlitten vom verschneiten Bahndamm an der Weserbrücke gerodelt. Dies sah ein Triebfahrzeugführer und informierte umgehend die nachfolgenden Züge und die Bundespolizei. Die Strecke wurde gesperrt. Mit Blaulicht erreichten die Bundespolizisten den Einsatzort. Dort stellten sie zwei Jungen fest, die die Treppe zur Eisenbahnbrücke genutzt haben, um von der schneebedeckten Anhöhe mit dem Schlitten herunterzufahren.

Die Bundespolizisten klärten die Kinder ausführlich über die Gefahren auf Bahnanlagen auf und informierten die Eltern. Eine halbe Stunde war die Strecke in diesem Bereich gesperrt, wodurch sich zehn Züge verspäteten.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dem Betreten oder vor dem Spielen an Gleisanlagen. Gerade von Kindern werden die Gefahren schneller Züge und langer Bremswege unterschätzt. In diesem Streckenabschnitt sind die Züge mit bis zu 100 Stundenkilometer unterwegs.

