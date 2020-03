Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Verbrauchermarkt

Borken (ots)

Ein Tablet, ein Smartphone, mehrere Schachteln Zigaretten, E-Zigaretten und Bargeld haben Unbekannte bei einem Einbruch aus einem Kiosk in einem Verbrauchermarkt entwendet. Die Täter hebelten in der Nacht zum Mittwoch die Tür des Eingangsbereiches auf und verschafften sich so gewaltsam Zugang zum Gebäude an der Otto-Hahn-Straße. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 05.45 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Borken entgegen: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell