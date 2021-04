Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Rollerfahrer nach Unfallflucht gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf der Paßstraße hat es heute Mittag, gegen 12 Uhr, eine Unfallflucht gegeben. Ein unbekannter Rollerfahrer stieß gegen einen schwarzen VW Caddy, der mit Warnblinklicht am Fahrbahnrand stand. Der Rollerfahrer stürzte daraufhin. Anschließend setzte sich der Fahrer wieder auf den Roller und fuhr in Richtung "Auf der Brette" davon. An dem VW Caddy entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Nach dem Rollerfahrer wird gesucht. Er selbst oder wer Hinweise auf den Fahrer hat, wird gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

