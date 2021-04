Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mehrere BMW im Bereich Alt-Marl aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu insgesamt fünf Fahrzeugen im Stadtteil Alt-Marl. Bei den Autos handelt es sich um BMW verschiedener Baureihen. Vier Fahrzeuge wurden ohne sichtbare Beschädigungen geöffnet, in ein Fahrzeug wurde ein Loch geschnitten um es zu entriegeln. Aus den BMW nahmen die Täter Lenkräder, Navigationssysteme und Airbags mit. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell