Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Drogen erwischt

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden in Sinsheim zwei Männer im Alter von 19 und 31 Jahren mit Drogen erwischt. Im Rahmen von Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität fielen die beiden Männer einer Fahrradstreife des Polizeireviers Sinsheim an der Skateranlage in der Lilienthalstraße auf und wurden kontrolliert.

Dabei bemerkten die Polizisten, dass der 31-Jährige sehr nervös wirkte. Auf Nachfrage und nach Ankündigung seiner Durchsuchung rückte der Mann insgesamt vier Marihuana-Blüten heraus, die er im Stadtgebiet von Sinsheim von einem unbekannten Mann gekauft habe.

Der 19-Jährige warf beim Eintreffen der Beamten ein Paket aus Alufolie weg, in dem sich dreieinhalb Marihuana-Blüten befanden. Den Beamten blieb dies jedoch nicht verborgen.

Gegen die beiden Männer wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell