Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei - Polizei sucht Zeugen

Bammental / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen ein oder mehrere, bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Hauptstraße ein. Hierzu betraten die Einbrecher zunächst den Haupteingang und verschafften sich von dort aus gewaltsam Zutritt zu der Verkaufsfläche der Bäckerei. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Nachdem die Täter diverse Schränke und Schubladen durchsucht hatten, wurden sie schließlich fündig und konnten mehrere hunderte Euro Bargeld entwenden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckesheim unter Tel.: 06226-1336 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell