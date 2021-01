Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Brand in Sozialunterkunft

Lengerich (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es in der Nacht zu Mittwoch (13.01.21) in einer städtischen Sozialunterkunft an der Straße Aakämpe zu einem Zimmerbrand gekommen. Fünf Bewohner wurden bei dem Brand verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro. Das Feuer brach gegen 01.00 Uhr nachts in einem Zimmer im Erdgeschoss aus. Die Feuerwehr war zügig vor Ort. Sie evakuierte die Unterkunft und brachte sieben Personen in Sicherheit. Durch das Fenster des betroffenen Zimmers konnten die Einsatzkräfte den Brand schnell löschen. Ein Übergreifen auf andere Zimmer im Gebäude konnte verhindert werden. Die Verletzten wurden vor Ort notversorgt und anschließend mit Rettungswagen in die weitere stationäre Behandlung gebracht. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

