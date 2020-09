Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - zwei Verletzte

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag kam es gegen 15:00 Uhr an der Kreuzung B3/L531 zu einem Verkehrsunfall. Da an der Kreuzung die Ampel ausgefallen war, musste ein 52-Jähriger Mercedes Fahrer verkehrsbedingt an der Kreuzung halten, als eine 35-jährige VW Fahrerin auffuhr. Bei dem Unfall wurden der Mann und seine Beifahrerin leicht verletzt, der Sachschaden beträgt rund 3.000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell