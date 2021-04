Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht der Polizeistation Braunlage

Goslar (ots)

1.)Verkehrsunfallflucht

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag, dem 08.04. zum Freitag, dem 09.04.21 beschädigt ein Fahrzeug das Verkehrszeichen VZ 222 (vorgeschriebenen Vorbeifahrt rechts) auf einer Verkehrsinsel, welche sich in St. Andreasberg auf der Clausthaler Straße, in Höhe der Einmündung Braunlager Straße befindet. Im Anschluss entfernt sich der oder die Fahrer/in ohne seinen gesetzlichen Pflichten Folge zu leisten. Die Polizei St. Andreasberg oder Braunlage bitten um sachdienliche Hinweise.

2.)Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einwirkung von Betäubungsmitteln

Am Freitag, dem 09.04.2021 wird in der Langen Straße in Braunlage, Ortsteil Hohegeiß gegen 22.15 Uhr ein silberner VW Golf aus dem Landkreis Harz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wird festgestellt, dass die am Golf angebrachten Kennzeichen nicht für diesen ausgegeben sind. Der 48jährige Fahrer aus dem Landkreis Harz war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Ein Drogenschnelltest ergab zudem, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und die PKW Schlüssel sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen wegen des Führens unter berauschenden Mitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, sowie Besitz und Erwerb von Betäubungsmitteln gefertigt.

i.A. Richter Pst. Braunlage

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell