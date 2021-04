Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in St. Andreasberg

Goslar (ots)

St. Andreasberg: Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es in der Zeit von 05.04.2021 bis 09.04.2021. Das ordnungsgemäß parkende Fahrzeug, ein dunkelblauer VW Golf aus dem Zulassungsbezirk Lüneburg, befand sich auf den Parkplätzen entlang der Breiten Straße im Bereich der Dachdeckerschule. Vermutlich beschädigt der bislang unbekannte Täter den Golf beim Fahren in oder aus der Parklücke linksseitig des VW. Ohne seinen Pflichten nachzukommen verlässt der Beteiligte den Unfallort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

