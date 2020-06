Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Schwerer Motorradunfall

NACHTRAGSMELDUNG

Zeugen gesucht

Forbach (ots)

Nach dem tragischen Verkehrsunfall am Donnerstag auf der B462 sind die Ermittlungen der Beamten des Verkehrsunfalldienstes Baden-Baden vorangeschritten. Erste Zeugenbefragungen ergaben, dass der verunglückte Biker unmittelbar vor dem Unfall gegen 17.20 Uhr möglicherweise hinter einem zweiten Motorradfahrer herfuhr. Es ist möglich, das der noch unbekannte Zweiradlenker durch seine Angaben einen wesentlichen Beitrag zur Aufklärung der Unfallursache leisten könnte. Er oder weitere Zeugen werden gebeten, mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 07221 680-460 Kontakt aufzunehmen.

/ya

Ursprungsmeldung vom 19.06.2020, 7.30 Uhr

Forbach - Schwerer Motorradunfall

Forbach Zu einem tragischen Unfall kam es am Donnerstag gegen 17:20 Uhr auf der B462. Ein Motorradfahrer war auf dem Weg in Richtung Gaggenau, als er aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich im Bereich Forbach-Kaltenbach stürzte und gegen die Leitplanke prallte. Der Fahrer mittleren Alters verletzte sich durch den Unfall so schwer, dass er trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers noch an der Unfallstelle verstarb. Während der Unfallaufnahme und Begutachtung durch einen Sachverständigen war die B462 bis 21.30 Uhr voll gesperrt.

/ks

