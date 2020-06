Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Mehr Schaden als Beute

Bühl (ots)

Wenig Frömmigkeit hat ein bislang unbekannter Langfinger am Donnerstagnachmittag beim Diebstahl eines Opferstocks in einer Kirche im Ulrika-Nisch-Weg gezeigt und hierbei mehr Schaden angerichtet, als Bargeld erbeutet. Der Dieb hatte zwischen 13 Uhr und 15:50 Uhr den Opferstock gewaltsam am befestigten Opfertisch abgerissen und so einen Schaden von knapp 200 Euro angerichtet. Seine Errungenschaft dürfte sich hingegen nur auf wenige Euro belaufen. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

