Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl aus Kraftfahrzeug:

Im Zeitraum von Mittwoch, den 07.04.2021, 17:30 Uhr, bis zur Feststellung am Donnerstag, den 08.04.2021, 07:15 Uhr, wurde ein in der Bodestraße abgestellter Pkw KIA gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter haben hierbei ein Werkzeug genutzt und eine Scheibe eingeschlagen und die im Fahrzeug abgelegte Geldbörse entwendet.

Verkehrskontrolle führt zu mehreren Strafverfahren:

Am Mittwoch, den 07.04.2021, gegen 07.45 Uhr, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung im Stadtgebiet einen mit zwei Personen besetzten Pkw an, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die Fahrzeugführerin konnte nach Aufforderung keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Wie sich herausstellte, wurde ihr die Fahrerlaubnis in einem früheren Verfahren entzogen. Während der Befragung zeigte die 35-jährige Fahrerin körperliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Daraufhin wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, der den Konsum bestätigte. Zur weiteren Bestimmung der Drogenbeeinflussung wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Da es sich bei dem Beifahrer um den Halter des Fahrzeuges handelte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Duldung der Fahrt eingeleitet. Gegen die 35-jährige Frau wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, sowie Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

